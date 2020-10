Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WPP : en retrait après son point d'activité trimestriel Cercle Finance • 29/10/2020 à 10:52









(CercleFinance.com) - WPP recule de plus de 3% à Londres après le point d'activité du groupe de communication pour son troisième trimestre, marqué par des revenus (hors coûts répercutés) en baisse de 11,9% à 2,4 milliards de livres sterling (-7,6% en comparable). Le Britannique revendique toutefois la poursuite d'une bonne dynamique en termes de nouvelles affaires, et se dit en voie d'atteindre la borne haute de sa fourchette cible d'économies de coûts, allant de 700 à 800 millions de livres. Pour l'ensemble de l'année 2020, WPP déclare anticiper une croissance de ses revenus (hors coûts répercutés) et une marge opérationnelle publiée s'inscrivant 'au sein des dernières fourchettes des attentes des analystes'.

Valeurs associées WPP Tradegate -4.77% WPP LSE -1.66% WPP OTCBB 0.00%