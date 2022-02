Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WPP: en rebond avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 25/02/2022 à 15:35









(CercleFinance.com) - Soutenu par des propos favorables d'UBS, WPP rebondit de plus de 6% à Londres, au lendemain d'une séance qui a vu le titre du groupe britannique de communication perdre plus de 12% dans le sillage de la publication de ses résultats annuels.



UBS réaffirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours ramené de 1550 à 1500 pence, nouvelle cible laissant un potentiel de progression de 45%, mettant en avant notamment des prévisions de WPP pour 2022 au-dessus des attentes.



'Nous pensons que la chute du titre après les résultats est exagérée malgré le risque géopolitique', ajoute le broker, qui juge en outre la valorisation 'attractive à 10 fois les résultats attendus pour 2023 avec une croissance du BPA à deux chiffres'.





Valeurs associées WPP Tradegate +0.99% WPP LSE +4.86% WPP OTCBB 0.00%