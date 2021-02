Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WPP : en hausse après l'accord avec TikTok Cercle Finance • 01/02/2021 à 16:16









(CercleFinance.com) - Les actions de WPP sont en hausse de plus de 1%, après que le groupe de publicité britannique a signé un partenariat avec TikTok, permettant à ses clients de sécuriser l'accès et les capacités de la plateforme de vidéo mobile de courte durée. L'accord signifie que les agences et les clients de WPP auront un accès rapide aux produits publicitaires que TikTok développe pour les marques, y compris les formats de nouvelle génération. Dans le cadre de l'accord, WPP et TikTok créeront conjointement un programme de formation et d'accréditation pour les agences de WPP. 'Nos clients veulent des moyens nouveaux et innovants pour atteindre les consommateurs', a déclaré le DG du WPP, Mark Read.

Valeurs associées WPP Tradegate +1.84% WPP LSE +1.59% WPP OTCBB 0.00%