WPP: en berne après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - WPP recule de 3% à Londres après la publication par le groupe de communication d'un BPA en chute de 83,5% à 10,1 pence, et d'un profit avant impôt en chute de 70,1% à 346 millions de livres sterling, au titre de l'année écoulée.



Le groupe britannique explique la chute de son BPA par un amortissement accéléré d'actifs intangibles du fait de la création de VML, ainsi que des dépréciations de propriétés. En données sous-jacentes, son BPA s'est tassé de 4,8% à 93,8 pence.



Affichant une marge opérationnelle ajustée de 14,8% en 2023, en amélioration de 20 points de base en données comparables, WPP l'anticipe encore en progression de 20-40 points de base (hors impact de changes) pour l'année en cours.





Valeurs associées WPP Tradegate -3.28% WPP LSE -3.47% WPP OTCBB 0.00%