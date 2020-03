Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WPP : en baisse, un broker revoit sa cible Cercle Finance • 27/03/2020 à 16:05









(CercleFinance.com) - Le titre WPP recule de -9,5% ce vendredi, alors l'analyste Morgan Stanley a annoncé revoir son objectif de cours sur celui-ci, tout en confirmant sa recommandation 'pondérer en ligne' (équivalente à un avis neutre sur le titre). Ainsi, la cible du broker passe de 900 à 800 pence. 'WPP est structurellement en difficultés, les agences ne sont ni défensives ni suffisamment opérationnelles pour attirer l'attention dans un contexte de reprise du marché et la tendance des annonces est difficile à lire, même si le rapport risque / rendement global semble relativement favorable', estiment les équipes de Morgan Stanley.

Valeurs associées WPP Tradegate -7.77% WPP LSE -8.21% WPP OTCBB 0.00%