WPP : en baisse, mais un analyste remonte sa cible

(CercleFinance.com) - Le titre WPP s'affiche en baisse de -1,1% ce jeudi, même si l'analyste UBS annonce relever son objectif de cours sur celui-ci, passant à 1.175 pence, contre 1.125 pence. L'analyste reste par ailleurs à l'achat sur la valeur, estimant que le géant britannique de la publicité a tenu une journée investisseur 'positive' hier à Londres. '[Celle-ci] était optimiste malgré l'absence de données financières', relève le broker dans sa note. 'Si WPP réussit à transformer sa technologie, il peut revenir au niveau de croissance des pairs américains', a-t-il ajouté.

Valeurs associées WPP Tradegate -1.73% WPP LSE -1.50% WPP OTCBB 0.00%