WPP : dans le vert après ses résultats 2020

(CercleFinance.com) - WPP gagne 1% à Londres après la publication de ses résultats préliminaires au titre de 2020, marqués par un BPA ajusté en baisse de 23,3% à 59,9 pence, légèrement au-dessus des attentes, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée en repli de 1,5 point à 12,9%. Le géant britannique de la communication a vu son chiffre d'affaires (diminué des coûts de répercussion) reculer de 10% à 9,76 milliards de livres sterling (-8,2% en comparable, avec une amélioration de tendance à -6,5% au dernier trimestre). WPP fait part d'un dividende final de 14 pence par action et d'une reprise immédiate de ses rachats d'actions. Pour 2021, il vise une croissance en comparable 'dans le milieu à la plage à un chiffre' des revenus, avec une marge opérationnelle ajustée entre 13,5 et 14%.

Valeurs associées WPP Tradegate 0.00% WPP LSE -1.68% WPP OTCBB +0.07%