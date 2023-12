Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WPP: dans le rouge avec une dégradation d'analyste information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 15:55









(CercleFinance.com) - WPP recule de 1% et sous-performe ainsi la tendance à Londres, affecté par une dégradation d'opinion chez Oddo BHF de 'surperformance' à 'neutre' sur le titre du groupe de communication, avec un objectif de cours ramené de 1150 à 990 pence.



'Certes la valorisation du groupe est très basse et le momentum devrait progressivement s'améliorer, mais nous craignions que cela prenne plus de temps que nous ne l'attendions précédemment', indique l'analyste, pour qui le titre manque de catalyseur à court terme.





Valeurs associées WPP Tradegate +0.36% WPP LSE -1.05% WPP OTCBB 0.00%