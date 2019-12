Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WPP : conclut un accord de rachat d'actions Cercle Finance • 12/12/2019 à 14:51









(CercleFinance.com) - Le géant de la publicité WPP a conclu un accord de rachat d'actions avec la banque d'investissement américaine Goldman Sachs pour un montant de 300 millions de livres, a annoncé le groupe. L'achat d'actions aura lieu jusqu'au 18 mars 2020, a indiqué la direction du groupe. L'objectif du programme de rachat est de réduire le capital social, a ajouté WPP.

Valeurs associées WPP Tradegate +2.81% WPP LSE +2.54% WPP OTCBB 0.00%