WPP: BPA ajusté en repli de 6,6% au 1er semestre

(CercleFinance.com) - WPP publie un chiffre d'affaires stable de 7227 M£ au titre du 1er semestre, en hausse annuelle de 2,6% en données comparables (stable en données publiées).



Dans le même temps, l'EBIT ressort en hausse de 38%, à 423 M£, avec une marge opérationnelle de 5,9%, en hausse de 1,7 point.

Le BPA ressort à 18,8 pence, en hausse de 82,5%.



En données ajustées, l'EBIT ressort à 646 M£ (-3%), avec un BPA de 30,9 pence (-6,6%).



WPP met à jour ses prévisions en raison de l'environnement économique et cible désormais une croissance du CA moins coûts répercutés de -1% à 0% (auparavant 0% à 1%), avec une amélioration de la marge opérationnelle globale de 20 à 40 points de base (hors impact de change).



'Je suis très satisfait des progrès que nous avons réalisés au cours des six derniers mois dans chacun de nos objectifs stratégiques, en particulier notre investissement continu dans l'IA, la création de VML et Burson, et la simplification de GroupM. Nous renforçons notre offre pour les clients tout en construire une entreprise plus efficace', a indiqué Mark Read, dirigeant de WPP.





