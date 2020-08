Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WPP : bien orienté après ses résultats de 1er semestre Cercle Finance • 27/08/2020 à 10:45









(CercleFinance.com) - WPP s'adjuge 5% à Londres, suite à la présentation par le groupe de communication d'un BPA ajusté en baisse de 45% à 15,4 pence au titre du premier semestre 2020, niveau toutefois conforme à l'estimation moyenne des analystes. Le Britannique précise que sa marge opérationnelle ajustée s'est contractée de 3,7 points à 8,2%, tandis que ses revenus (en excluant les coûts répercutés) ont diminué de 10,2% à 4,67 milliards de livres (-9,5% en données comparables). Revendiquant une liquidité améliorée et se disant 'en voie d'approcher le haut de sa fourchette cible d'économies de coûts' (700 à 800 millions de livres), WPP renoue avec le versement de dividendes, avec la décision d'un acompte semestriel de 10 pence par action.

Valeurs associées WPP Tradegate +2.45% WPP LSE +4.60% WPP OTCBB 0.00%