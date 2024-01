Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client WPP: anticipe des résultats 2023 conformes aux attentes information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 09:53









(CercleFinance.com) - A l'occasion de son CMD (journée des investisseurs), WPP a indiqué vouloir réaliser des économies structurelles afin de générer des économies nettes annualisées d'environ 125 millions de livres sterling en 2025, dont 40 à 50 % devraient être réalisées en 2024.



WPP publiera ses résultats 2023 le 22 février et prévoit déjà de publier des résultats conformes aux fourchettes prévisionnelles.



WPP table ainsi sur un CA 2023 en croissance de 0,9% (dans la fourchette du +0,5 à +1% attendu), avec une marge bénéficiaire d'exploitation globale de 15% à taux de change constant.



Pour 2024, WPP cible une croissance de son CA comprise entre 0 et 1% avec une amélioration de la marge opérationnelle globale de 20 à 40 points de base (hors impact des changes).



' Nos investissements de longue date dans l'IA et notre acquisition en 2021 de Satalia, l'une des principales sociétés britanniques d'IA, sont au coeur de notre offre compétitive. Un investissement annuel continu de 250 millions de livres sterling dans les données et la technologie pour soutenir notre stratégie d'IA est inclus dans nos plans financiers 2024', indique Mark Read, directeur de WPP.



' Même si nous avons dû faire face à un environnement plus difficile en 2023, nous prévoyons une forte demande future pour nos services et sommes convaincus que nous pouvons accélérer notre croissance à moyen terme', ajoute-t-il.



A moyen-terme, justement, WPP cible une croissance du chiffre d'affaires de plus de 3% à périmètre comparable avec une marge bénéficiaire d'exploitation globale de 16 à 17%.







