WPP : acquisition de l'agence Made Thought

(CercleFinance.com) - WPP a annoncé lundi avoir pris une participation majoritaire au sein de Made Thought, une agence de design et de stratégie de marque.

Créée en 2000 par Paul Austin et Ben Parker, Made Thought emploie aujourd'hui 55 personnes dans ses bureaux de Londres et New York et compte des groupes tels que Pinterest, Unilever, LVMH, MoMA, Sonos et Paul Smith parmi ses principaux clients.

WPP indique que Made Thought sera intégrée au sein de l'agence interactive AKQA, aux côtés d'Universal Design Studio et Map Project Office, en vue de former 'The New Standard', un nouveau collectif proposant des services de création et de design transformationnel.

Les termes financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés.