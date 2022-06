Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WPP: acquisition de Bower House Digital en Australie information fournie par Cercle Finance • 30/06/2022 à 16:12









(CercleFinance.com) - Le groupe de communication britannique WPP fait part du rachat de Bower House Digital, agence australienne qui conçoit et déploie des expériences numériques personnalisées pour des clients tels que la marque de cosmétiques de luxe Aesop.



Il précise que cette société fondée en 2017, qui emploie environ 80 personnes en Australie et dans la région Asie-Pacifique, devrait rejoindre son réseau mondial Ogilvy et lui permettra de se renforcer dans les services de technologies marketing.





Valeurs associées WPP Tradegate -1.04% WPP LSE -0.10% WPP OTCBB 0.00%