Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WPP : achète les parts restantes de l'unité australienne Cercle Finance • 30/11/2020 à 12:09









(CercleFinance.com) - Le géant britannique de la publicité WPP rachète les parts restantes de son unité australienne et néo-zélandaise dans le cadre d'une stratégie de simplification de sa structure. WPP - qui détient actuellement une participation d'environ 61,5% du capital social - a soumis une proposition au conseil d'administration de WPP AUNZ pour réaliser l'acquisition des 38,5% restants du capital, a déclaré le groupe. L'offre, faite avec une prime d'environ 34% par rapport aux cours des actions, qui sont cotées à la bourse australienne, devrait permettre de détenir 100% et le contrôle total des opérations australiennes et néo-zélandaises, a souligné WPP. Le prix total du rachat de cette participation restante devrait s'élever à environ 181 millions de dollars australiens, soit environ 112 millions d'euros.

Valeurs associées WPP Tradegate 0.00% WPP LSE -1.19% WPP OTCBB 0.00%