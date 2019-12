Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WPP : a finalisé la cession de 60% de Kantar Cercle Finance • 06/12/2019 à 11:50









(CercleFinance.com) - Le groupe de médias britannique WPP annonce avoir finalisé la vente de 60% de l'entreprise de conseil Kantar à la société de capital-investissement Bain Capital, et ce plus tôt que prévu. WPP a par ailleurs confirmé son intention de conserver environ 60% du produit net de l'opération pour réduire la dette, et de reverser environ 40% du produit aux actionnaires. Les retours aux actionnaires seront effectués via un programme de rachat d'actions, que WPP prévoit de commencer sous peu, avec une tranche initiale d'environ 250 millions de livres sur un total de 950 millions de livres. Ce plan devrait être achevé d'ici mars 2020.

Valeurs associées WPP Tradegate +0.22% WPP LSE +2.21% WPP OTCBB -2.48%