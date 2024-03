Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Worldline: Wilfried Verstraete proposé comme futur Président information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 08:59









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration de Worldline s'est réuni le 20 mars 2024 et, sur recommandation du Comité des nominations, a décidé de coopter Wilfried Verstraete en qualité d'administrateur indépendant, en remplacement de Bernard Bourigeaud.



La candidature de Wilfried Verstraete en tant que futur Président sera ensuite proposée au Conseil d'administration à la suite de l'Assemblée générale du 13 juin 2024.



Wilfried Verstraete rejoint dès à présent le Comité stratégique et d'investissement du Conseil ainsi que le Comité des nominations conduisant les travaux d'évolution du Conseil.



' La nomination de Wilfried Verstraete traduit la volonté du Conseil de nommer une personnalité dotée d'une expérience de dirigeant de premier plan en France et à l'international, capable de mener des transformations profondes dans des industries complexes, et reconnue pour ses compétences dans les services financiers ' indique le groupe.



' A la tête d'Euler Hermes pendant près de douze ans, Wilfried Verstraete a réussi à opérer la mutation en profondeur du groupe, d'assureur-crédit traditionnel et centenaire en un leader fintech mondial, axé sur la gestion de données et des solutions digitales de pointe, au plus près de ses clients '.





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +3.28%