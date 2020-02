WORLDLINE vise une croissance interne supérieure à 7% en 2020

(AOF) - En parallèle à l'annonce de son projet de rachat d'Ingenico, Worldline a dévoilé ses résultats 2019. L'excédent brut opérationnel a atteint 602,1 millions d'euros soit 25,3% du chiffre d'affaires. Ces chiffres incluent l'impact positif de l'adoption des normes comptables IFRS 16 pour 40,6 millions d'euros ou 170 points de base. Avant les impacts IFRS 16, l'excédent brut opérationnel était de 561,5 millions d'euros ou 23,6% du chiffre d'affaires, représentant une hausse de 240 points de base par rapport à 2018, dans le haut de la fourchette des objectifs fixés pour l'année entre 23% et 24%.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 2,38 milliards d'euros et la croissance organique a atteint 6,9%.

" D'un point de vue opérationnel, j'ai été très satisfait d'observer les progrès rapides du plan de synergie et d'intégration de SIX Payment Services. Des résultats tangibles sont déjà visibles dans notre profitabilité, qui s'est améliorée de 240 points de base en un an ", a commenté Gilles Grapinet, PDG de Worldline.

Cette année, le spécialiste des services de paiement et de transaction vise une croissance organique du chiffre d'affaire supérieure à 7% et une marge d'excédent brut opérationnel comprise entre 26% et 27%. Le groupe a enfin l'ambition de générer un flux de trésorerie disponible compris entre 325 millions d'euros et 350 millions d'euros.