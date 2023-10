Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : vers un re-test du plancher des 22,74E ? information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 11:48









(CercleFinance.com) - Worldline replonge au contact des 23E (confirmant l'enfoncement du support des 23,5E du 7/12/2016) : le titre s'achemine vers un re-test du plancher intraday des 22,74E du 13 octobre... et risque de poursuivre en direction des 19E, plancher remontant au début du mois de février 2016 (le 9/2).





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -8.56%