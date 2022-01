Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline: vaste plan d'embauche, 5000 postes à pourvoir information fournie par Cercle Finance • 31/01/2022 à 14:26









(CercleFinance.com) - Worldline annonce un vaste plan de recrutement, avec plusieurs milliers d'embauche à la clé, afin de poursuivre sa stratégie de consolidation, d'accélérer sa transformation technologique et d'apporter à ses clients 'la meilleure offre de services de paiements dans le monde entier.'



Worldline ambitionne en effet de devenir unePaytechinternationale de premier plan, et de s'inscrire au coeur de l'écosystème européen des paiements.



La réalisation de cette ambition s'appuiera sur deux leviers clés: l'accélération de l'expansion géographique et l'investissement technologique.



C'est dans cet objectif que la société compte recruter 5000 talents dans le monde au cours des prochaines mois, notamment des développeurs, ingénieurs, responsables d'applications, architectes, chefs de produit et analystes de données.





