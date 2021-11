Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : un analyste réitère son conseil sur la valeur information fournie par Cercle Finance • 03/11/2021 à 17:02









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 5% en fin de journée profitant de l'analyse favorable de Jefferies. L'analyste maintient son conseil 'achat' sur Worldline, mais ramène son objectif de cours de 101 à 70 euros, après des résultats trimestriels et une journée investisseurs qui ont brossé un tableau difficile pour la société de solutions de paiements. Le broker met en avant une sous-performance par rapport à son marché adressable lors d'une reprise de volumes au troisième trimestre 'marquant un écart rare par rapport aux antécédents de croissance organique de Worldline'. S'il reconnait que les perspectives pour le quatrième trimestre restent difficiles, Jefferies considère que le faible niveau de valorisation de Worldline intègre en grande partie la baisse potentielle de ses bénéfices.

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +4.60%