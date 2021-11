Worldline : UBS plus pessimiste sur la valorisation

(AOF) - UBS a réduit son objectif de cours de 85,20 euros à 68 euros et confirmé sa recommandation d’Achat sur Worldline après l’annonce des revenus du troisième trimestre et son plan stratégique. Le bureau d’études a pris en compte une valorisation plus basse pour les terminaux (2 milliards d’euros, soit 1,3 euro par action), la baisse des valorisations dans le secteur du paiement (14 euros) et une modeste réduction des prévisions de bénéfices (1,5 euro).

