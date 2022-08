Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : trouve du soutien vers 39,7/40E information fournie par Cercle Finance • 30/08/2022 à 13:58









(CercleFinance.com) - Worldline trouve du soutien vers 39,7/40E et pourrait tenter de re-tester le zénith des 45E du 11 août dernier.

Le titre qui dessine une vaste reprise en 'U' sur 32,5E pourrait ensuite viser es 48E du 23 février.





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +3.42%