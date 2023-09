Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : trou d'air de -4% vers 23E, un plus bas de 6 ans information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 17:04









(CercleFinance.com) - Worldline subit un 'petit' trou d'air vers 23E (-4% tout de même) et c'est un nouveau plus bas depuis la mi-mars... 2017.

Le prochain support historique se dessine désormais vers 24E, le plancher du 12 décembre 2016.





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -3.47%