Worldline: tente de déborder les 39E, peut viser 47E

(CercleFinance.com) - Worldline rebondit enfin sur le double support des 32,5E du 14 juin dernier et 33,5E du 14 juillet.

Le titre tente de déborder les 39E, la résistance du 27/28 mai.

La tendance de fond restant baissière (depuis le pullback sous 85E du 23/7/2021) mais une potentiel de hausse vers 47E vient d'être libéré, voire 48E (ex-résistance du 23 février).





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +13.73%