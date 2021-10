Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : support trouvé à 64,7E ? information fournie par Cercle Finance • 07/10/2021 à 16:29









(CercleFinance.com) - Worldline semble avoir trouvé un support à 64,7E et inverse la vapeur à la hausse, ouvrant un 'gap' au-dessus de 66,21E. Aucun obstacle ne semble plus s'opposer à un test imminent des 71,3E, petit palier de soutien apparu les 8, 9 et 10 septembre. L'objectif suivant sera le test de l'ex-support des 74E des 12/5 et 20/08.

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +3.59%