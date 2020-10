Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : succès de l'offre sur les titres Ingenico Cercle Finance • 21/10/2020 à 09:13









(CercleFinance.com) - Worldline et Ingenico annoncent qu'à l'issue du règlement-livraison de l'offre publique amicale du premier sur les titres du second, prévu le 28 octobre, Worldline détiendra 56.474.416 actions Ingenico, soit 88,64% du capital et au moins 83,20% des droits de vote. Le groupe de solutions de paiement détiendra aussi 2.892.092 OCEANEs (soit 99,57% du nombre d'OCEANEs en circulation) et dépassera très largement le seuil de renonciation de l'offre, qui avait été fixé à 60% du capital social d'Ingenico (sur une base totalement diluée). L'offre sera rouverte et l'AMF publiera le calendrier de réouverture de l'offre. Worldline confirme en outre son intention de mettre en oeuvre un retrait obligatoire portant sur les actions et les OCEANEs Ingenico à l'issue de la réouverture de l'offre.

