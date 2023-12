Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline: sortie en vue du CAC40 information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - A l'issue de la revue trimestrielle des indices de la famille CAC, Euronext fait part de l'inclusion au sein du CAC40 du groupe de communication et de divertissement Vivendi, en remplacement du fournisseur de solutions de paiement Worldline.



Ce seul changement dans la composition de l'indice-phare de la Bourse de Paris aura lieu après la clôture des marchés le vendredi 15 décembre et sera effective à partir du lundi 18 décembre. Inversement, Worldline remplacera alors Vivendi dans le CAC40 Next 20.





