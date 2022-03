Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : série de plafonnement sous 42,1E information fournie par Cercle Finance • 23/03/2022 à 12:30









(CercleFinance.com) - Worldline a enchainé une série de plafonnements sous 42,1E (tous les jours depuis le 16 mars) et pourrait retomber au contact des 40E.

Un basculement sous les 42E déboucherait sur un re-test des 37,3E du 8 mars.





