Worldline : sécurisation de la carte Vitale sur smartphone

Cercle Finance • 04/10/2021 à 09:36









(CercleFinance.com) - Worldline s'associe au GIE SESAM-Vitale, acteur majeur de la transformation numérique du secteur de la santé en France, pour sécuriser la dématérialisation de la carte Vitale sur smartphone. La nouvelle application carte Vitale (apCV) offrira à tous les assurés la possibilité de s'identifier en ligne ainsi que des solutions d'authentification. ' Ils pourront accéder aux mêmes services qu'avec la carte Vitale physique, ainsi qu'à de nouvelles fonctionnalités en ligne ' indique le groupe. L'objectif est de sécuriser l'utilisation de 20 millions d'apCV d'ici 2025.

