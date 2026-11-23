Worldline reprend 2,1% à 8,25 EUR, après avoir dévissé de 15,5% vendredi, sous le poids d'un article du Financial Times rapportant que le groupe aurait décalé des paiements à l'approche de plusieurs clôtures comptables afin d'améliorer ses flux de trésorerie publiés.

Pour mémoire, le quotidien financier britannique rapportait la semaine dernière qu'entre 2021 et 2023, le fournisseur de solutions de paiement aurait, à plusieurs reprises, reporté le règlement de factures de fournisseurs et sollicité des avances auprès de ses clients avant ses arrêtés de comptes.

Se basant sur des documents internes et trois personnes au fait du dossier, le FT précisait qu'en 2023, des consignes auraient notamment été données pour repousser au-delà de la clôture semestrielle le paiement de certaines factures de plus de 5 000 euros.

"Cet article conclut au caractère non illégal des pratiques, tout en soulignant que cela a permis d'afficher une image trompeuse des performances financières", réagit ce lundi Invest Securities, qui maintient sa recommandation "neutre" sur le titre, tout en abaissant son objectif de cours de 10,8 à 9,8 EUR.

Le bureau d'études estime que les faits reprochés sont certainement exacts, mais aussi qu'il "convient de relativiser leurs impacts dans la mesure où ces pratiques ne sont pas illégales et où l'équipe de direction a été intégralement renouvelée".

"C'est d'ailleurs la fin de ces pratiques, en sus des difficultés opérationnelles, qui a conduit à la restructuration financière très dilutive de 2026", rappelle l'analyste, reconnaissant que "si cela ne devrait pas influer sur le redressement opérationnel, cela nuit en revanche à la perception boursière".