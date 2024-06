Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Worldline : se redresse in extremis, au contact des 10,3E information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 16:35









(CercleFinance.com) - Worldline se redresse au contact des 10,3E après un test en début de séance du support des 9,7E du 25 avril, le dernier point d'appui avant le plancher annuel des 9,50E du 19 avril dernier et historique des 9,4E du 25 octobre 2023.





Valeurs associées WORLDLINE 10,23 EUR Euronext Paris +5,17%