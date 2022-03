Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline: se lance sur le marché des paiements au Japon information fournie par Cercle Finance • 03/03/2022 à 11:33









(CercleFinance.com) - Worldline annonce son arrivée au Japon afin de proposer aux commerçant des services de traitement des paiements par carte, partout dans le pays. Selon la société, 'le Japon présente un immense potentiel de croissance pour les paiements par carte.'



Worldline s'appuiera notamment sur son solide partenariat avec Vesca, prestataire local de premier plan de services d'acceptation des paiements (NSP).



Worldline prendra en charge le traitement des transactions, s'appuyant sur ses dispositifs de traitement des paiements à l'échelle mondiale, tandis que Vesca déploiera ses actifs technologiques pour faciliter l'acceptation des paiements au niveau local.



'Grâce à cette configuration, l'acceptation des paiements par carte sera simplifiée et plus économique pour les commerçants', assure Worldline.







