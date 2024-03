Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Worldline : s'enfonce sous 10,63E, danger information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 15:43









(CercleFinance.com) - Worldline s'enfonce sous 10,63E, un petit support court terme et se retrouve de nouveau en situation inconfortable, le prochain support n'étant autre que le récent plancher historique des 9,415E du 25 octobre 2023.





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -5.79%