Worldline : s'attaque de nouveau à la résistance des 63,2E

(CercleFinance.com) - Worldline s'inscrit dans un beau triangle ascendant et s'attaque de nouveau à la résistance des 63,2E de la mi-avril (ex-plancher du 4 février) avec comme objectif le comblement du 'gap' des 64,15E du 6 mars puis surtout celui des 68,85E du 5 mars

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +4.33%