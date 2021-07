Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : s'allie à la fintech française A3BC Cercle Finance • 07/07/2021 à 10:32









(CercleFinance.com) - Worldline annonce aujourd'hui une alliance avec A3BC (Anything Anywhere Anytime Biometric Connection), fintech française spécialisée dans l'identification biométrique numérique, pour associer sa solution brevetée à Worldline Trusted Authentication. Combinées, ces technologies pourront protéger les téléphones mobiles contre l'intrusion grâce à l'utilisation de l'authentification à deux facteurs (A2F): la possession d'un téléphone portable et l'inhérence (biométrie). Tous les paiements et transactions en ligne effectués à partir du téléphone portable seront ainsi automatiquement sécurisés, dans le respect de la nouvelle directive sur les paiements et de l'authentification forte du client. 'Nul besoin de toucher le moindre bouton: la technologie reconnaît les empreintes digitales en photographiant la main', affirme Worldline.

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +0.55%