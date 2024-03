Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Worldline : ricoche sous 11,40E, retombe vers 10,85E information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 10:34









(CercleFinance.com) - Worldline ricoche sous 11,40E, retombe vers 10,85E: un manque de dynamisme qui pourrait préfigurer le comblement du gap' des 10,05E du 20 mars et un re-test du plancher récent des 9,87E, voir du plus bas absolu de clôture des 9,41E du 25 octobre 2023.





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -4.25%