(CercleFinance.com) - Worldline revient tester le bas du corridor 43,3E/47,4E mais attention, il s'est déjà produit de fausses sorties baissières les 4 et 17/11, donc un pronostic négatif ne serait être validé à moins d'enfoncer 42,5E, en direction de 39,23E cette fois (plancher majeur du 29/09).





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -2.52%