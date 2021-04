Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : retrace le zénith des 76E du 15 et 16 février Cercle Finance • 22/04/2021 à 10:55









(CercleFinance.com) - Worldline bondit de plus de 4% et retrace le zénith des 76E du 15 et 16 février et se rapproche du plus haut annuel des 80,44E du 4 janvier dernier... puis du zénith des 82E de début septembre 2020. A 76E, Worldline efface l'intégralité de ses pertes depuis le 1er janvier mais demeure nettement en retard sur le CAC40, sur 4 mois comme sur 1 an.

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +4.48%