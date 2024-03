Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Worldline : retombe sous les 10,1E information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 12:37









(CercleFinance.com) - Worldline retombe sous les 10,1E (plancher du 14 mars) et effectue une nouvelle incursion sous les 10E.

En cas d'enfoncement de ce seuil psychologique, le prochain support n'est autre que le récent plancher historique des 9,415E du 25 octobre 2023.





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -2.45%