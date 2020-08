Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : repart à l'assaut des 80,2E du 7 juillet Cercle Finance • 26/08/2020 à 17:12









(CercleFinance.com) - Dopé par le Nasdaq qui enchaîne les records et bondit de +1% vers 11.575Pts, Worldline franchit les 76 puis les 77E et repart à l'assaut du zénith des 80,2/80,5E du 7 juillet.

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +2.66%