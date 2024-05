Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Worldline : repart à l'assaut des 12E du 14 mai information fournie par Cercle Finance • 27/05/2024 à 11:52









(CercleFinance.com) - Worldline repart à l'assaut de la résistance des 12E du 14 mai et pourrait effacer dans le foulée le dernier obstacle (le zénith des 12,2E des 15 et 27 février) pour s'ouvrir le chemin des 14,15E, l'ex-zénith du 24 janvier dernier.





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +3.92%