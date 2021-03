Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : remonte vers 72E, pullback invalidé sous les 70E Cercle Finance • 31/03/2021 à 14:46









(CercleFinance.com) - C'était un 'bear trap' : Worldline remonte vers 72E, le risque de pullback vers 62E apparu avec le basculement sous les 71E est donc invalidé: le titre pourrait remonter jusque vers 75E.

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +1.67%