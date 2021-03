Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : remonte au contact des 75E Cercle Finance • 09/03/2021 à 15:50









(CercleFinance.com) - Worldline remonte au contact des 75E (résistance du 23 février au 1er mars) et va tenter de 'percer' en direction du 'gap' des 77E du 19 février... et dernier obstacle avant le retracement du quadruple-top des 80E/81,6 (début juillet, début septembre, début janvier, mi-février).

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +3.64%