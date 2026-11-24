Dans le cadre de sa stratégie North Star 2030, Worldline annonce relancer la marque Global Collect, dédiée aux paiements transfrontaliers dans les secteurs du voyage et du commerce numérique, une relance qui doit permettre au groupe de mieux faire connaître sa proposition de valeur distinctive sur ce segment.

Global Collect traite plus de 23 MdsEUR de paiements transfrontaliers par an pour plus de 600 grandes marques internationales. Sa plateforme internationale donne accès à plus de 150 moyens de paiement en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et en Amérique du Nord. Elle s'appuie sur plus de 600 spécialistes du paiement à travers le monde.

"Alors que nous transformons Worldline et renforçons notre position sur nos marchés clés, nous donnons à nos business qui disposent d'atouts distinctifs les moyens de réaliser pleinement leur potentiel", explique Pierre-Antoine Vacheron, le directeur général du groupe de solutions de paiement.

"Grâce à une plateforme entièrement modernisée et à une dynamique de croissance soutenue, la marque Global Collect est à la pointe des capacités e-commerce du groupe. Elle associe innovation, excellence client et envergure de Worldline pour accompagner les plus grandes entreprises du voyage et du numérique", poursuit-il.