Worldline relance Global Collect : une marque dédiée aux paiements transfrontaliers dans les secteurs du voyage et du commerce numérique

Une expertise sectorielle approfondie, un accompagnement humain dédié et une technologie intelligente, soutenus par l'envergure de Worldline.

PARIS-LA DÉFENSE , 24 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Worldline [Euronext : WLN] , un leader européen des services de paiement, relance aujourd'hui la marque Global Collect. Sa plateforme e-commerce dédiée aux secteurs internationaux du voyage et du numérique bénéficie ainsi d'un positionnement distinctif, soutenu par l'envergure, l'infrastructure et les capacités de Worldline.

Dans le cadre de sa stratégie North Star 2030, Worldline entend accélérer sa croissance dans des secteurs ciblés en associant expertise spécialisée et technologies modernes. Global Collect répond aux besoins complexes des acteurs internationaux du voyage et du numérique en matière de paiements transfrontaliers. Désormais entièrement modernisée et intégrée à Worldline, sa plateforme s'appuie sur une dynamique de croissance. La relance de la marque permettra de mieux faire connaître la proposition de valeur distinctive de Worldline dans ce segment.

Pierre-Antoine Vacheron, Directeur général de Worldline , déclare : « La relance de Global Collect illustre la mise en œuvre de notre stratégie North Star 2030. Alors que nous transformons Worldline et renforçons notre position sur nos marchés clés, nous donnons à nos business qui disposent d'atouts distinctifs les moyens de réaliser pleinement leur potentiel. Global Collect incarne cette ambition. Grâce à une plateforme entièrement modernisée et à une dynamique de croissance soutenue, la marque est à la pointe des capacités e-commerce du Groupe. Elle associe innovation, excellence client et envergure de Worldline pour accompagner les plus grandes entreprises du voyage et du numérique. »

L'expert mondial des paiements, adossé à Worldline

Forte de 30 ans d'expérience dans les secteurs du voyage et du numérique, Global Collect traite plus de 23 milliards d'euros de paiements transfrontaliers par an pour plus de 600 grandes marques internationales. Sa plateforme internationale donne accès à plus de 150 moyens de paiement en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et en Amérique du Nord. Elle s'appuie sur plus de 600 spécialistes du paiement à travers le monde.

Découvrir Global Collect dans la vidéo

En tant qu'expert mondial des paiements , Global Collect s'appuie sur trois atouts distinctifs :

Expertise du voyage et du numérique : conçue pour ces secteurs, la marque Global Collect associe 30 ans d'expertise dans les paiements liés au voyage à une expérience croissante du numérique et à une connaissance approfondie des marchés locaux. La marque aide ainsi les entreprises à s'orienter dans des écosystèmes de paiement complexes et à se développer à l'international.

conçue pour ces secteurs, la marque Global Collect associe 30 ans d'expertise dans les paiements liés au voyage à une expérience croissante du numérique et à une connaissance approfondie des marchés locaux. La marque aide ainsi les entreprises à s'orienter dans des écosystèmes de paiement complexes et à se développer à l'international. Accompagnement humain : des spécialistes dédiés et des consultants internes travaillent aux côtés des entreprises pour comprendre leurs enjeux spécifiques, analyser leurs performances et définir les réponses adaptées à l'évolution de leur activité et des marchés.

des spécialistes dédiés et des consultants internes travaillent aux côtés des entreprises pour comprendre leurs enjeux spécifiques, analyser leurs performances et définir les réponses adaptées à l'évolution de leur activité et des marchés. Puissance technologique : une plateforme résiliente multi-acquéreur associe routage intelligent, visibilité sur les paiements et infrastructure européenne d'acquisition de Worldline afin d'optimiser les performances de paiement et de soutenir la croissance sur différents marchés.

La nouvelle identité de Global Collect, conçue par Omnicom Reputation Group Paris , est déployée à partir d'aujourd'hui et visible sur www.globalcollect.com .

Utilisation éditoriale autorisée. Merci de créditer Worldline et Global Collect lors de la reproduction de ces éléments.

A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] est le principal opérateur européen d'infrastructures critiques et de services de paiement. Présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, le Groupe offre à ses clients une expertise unique dans le traitement et la sécurisation de leurs paiements, contribuant ainsi à leur croissance. Worldline s'appuie sur son plan stratégique 2030 et sur ses capacités d'innovation technologique pour devenir le partenaire de paiement de référence en Europe pour les commerçants et les institutions financières. Avec plus de 1,2 million de clients, Worldline a réalisé un chiffre d'affaires de 4 Mds € en 2025.

La raison d'être de Worldline est de concevoir et d'exploiter des solutions de paiement et de transactions numériques de pointe qui permettent une croissance économique durable et renforcent la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline veille à ce que ces solutions soient respectueuses de l'environnement, largement accessibles et soutiennent la transformation sociale.

A PROPOS DE GLOBAL COLLECT

Global Collect est le partenaire de paiement des acteurs de référence du voyage et du numérique. Forts de trente ans d'expertise sectorielle, nous associons conseil humain et technologies intelligentes pour transformer les défis des écosystèmes mondiaux du voyage et du numérique en perspectives de croissance claires et rentables. Grâce à une plateforme multi-acquéreurs résiliente, à des solutions de paiement conçues pour répondre aux besoins de chaque secteur et à des équipes dédiées d'experts, nous aidons les entreprises à maîtriser la complexité des paiements et à accélérer leur développement à l'international.

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Hélène Carlander

E helene.carlander@worldline.com

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