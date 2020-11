Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : rejoint l'initiative européenne des paiements Cercle Finance • 25/11/2020 à 16:05









(CercleFinance.com) - Worldline et la société Nets rejoignent l'initiative européenne des paiements (EPI), devenant ainsi les premiers acquéreurs tiers à rejoindre cette initiative. La Génèse du projet d'EPI remonte à juillet 2020, lorsque 16 grandes banques européennes avait annoncé la création de l'EPI Interim Company, chargée de se consacrer aux travaux de mise en oeuvre du projet. L'ambition d'EPI est de créer une solution de paiement paneuropéenne unifiée et innovante, incluant un schéma de paiement par carte pour les consommateurs et les commerçants, un portefeuille numérique (wallet) et des paiements peer-to-peer (P2P) qui pourraient, à terme, devenir la nouvelle norme de paiement pour tous types de transactions. 'Près de 20 ans après l'introduction de l'euro, le temps est aujourd'hui venu de s'associer, dans un effort collectif, pour offrir aux consommateurs et aux commerçants une solution de paiement numérique pleinement européenne et conçue pour être parfaitement adaptée aux besoins du commerce du 21ème siècle', a réagi Gilles Grapinet, PDG de Worldline.

