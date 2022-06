Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : refranchit en force les 40E, peut viser 43E information fournie par Cercle Finance • 09/06/2022 à 13:47









(CercleFinance.com) - Worldline refranchit en force les 40E, la résistance des 26 et 27 mai : le titre devrait s'élancer en direction des 43E (culmination le 29/03) puis des 45,8E, ex-support des 3 et 20/12/2021.





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +1.33%