Worldline: réduction de l'effectif global

(CercleFinance.com) - Worldline engage Power24, son ambition de transformation annoncée le 25 octobre 2023 et qui vise à accélérer la transformation du Groupe en réponse aux changements macroéconomiques et aux tendances dans le secteur des paiements.



' Power24 vise également à soutenir à moyen terme et de façon structurelle le profil de croissance du Groupe ' indique la direction.



Dans le cadre du lancement de Power24, et dans la mesure où ce programme conduirait à une réduction de l'effectif global de Worldline d'environ 8 % au maximum, le Groupe confirme avoir initié des processus sociaux avec les instances représentatives du personnel concernées.



Le calendrier et les modalités d'un tel plan seront discutés avec les instances dans les semaines qui viennent.





