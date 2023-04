Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline: recrute l'ancienne DRH d'ArianeGroup information fournie par Cercle Finance • 03/04/2023 à 12:13









(CercleFinance.com) - Worldline annonce la nomination de Florence Gallois comme Chief People Officer (DRH) et membre du Comité Exécutif du Groupe, avec effet immédiat.



Florence Gallois succède ainsi à Philippe Mareine, 'dont la mission remarquablement menée de DRH par intérim arrive à son terme', indique la société.



Florence Gallois dispose de plus de 25 années d'expérience dans la conduite de projets RH au sein de grandes entreprises internationales et expertes des technologies de pointe. Elle était jusqu'à présent Directrice des Ressources Humaines d'ArianeGroup.







